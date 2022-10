Chi è Iling - Junior | il 2003 strappato al Chelsea che per Allegri è il vice Kostic

(Di domenica 23 ottobre 2022) La Juve contro l'Empoli ha messo giù il poker. Non solo per le reti con cui si è aggiudicata la seconda vittoria consecutiva in campionato (prima volta quest'anno) ma anche per aver schierato in ...

Per Samuel- Junior è stato anche il debutto assoluto in Serie A, una soddisfazione pernel 2020 aveva scelto di trasferirsi in bianconero dopo aver fatto le giovanili al Chelsea, vedendoci ...Nella bella vittoria della Juve contro l' Empoli per 4 - 0, c'è stato anche il tempo per vedere il debutto dijunior in Serie A. Al termine del match, ai microfoni di Juventus Tv, l'ala inglese ha rilasciato alcune dichiarazioni: " Sono contentissimo, un momento speciale per me, la famiglia, le persone ...LIVE! 'CampionChilling', tanti top infortunati: quando tornano | Immobile, Berardi, Lukaku e... | Fantacalcio TV ...LIVE! 'CampionChilling', consigli Fantacalcio post 9ª giornata | Analisi scambi e rose | Jovic, Cuadrado, Dzeko e... | Fantacalcio TV ...