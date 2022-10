Chaos | alle origini della sorveglianza di massa

Leggi su it.insideover

(Di domenica 23 ottobre 2022) Sorvegliare per punire. Sorvegliare per prevenire. Sorvegliare per controllare. Sorvegliare per comandare. Ladiaccompagna l’Uomo dalla notte dei tempi e morirà insieme a lui. Impossibile scinderne i destini. Impossibile invertire la rotta tracciata dal progresso tecnologico. Ladiesiste dall’antichità, come ricordano i circuiti di raccolta di intelligence dell’Impero romano, InsideOver.