Champions | serbo Jovanovic arbitra Benfica - Juventus

... quinto turno diLeague (gruppo E), in programma martedì 25 ottobre alle 21. Assistenti i ... quinto turno del gruppo H, è stato scelto l'arbitroSrdjan Jovanovic, assistito dai ......Success in area di rigore ma a tu per tu con Milinkovic sbaglia e tira addosso al portiere. (... la sua Udinese sta volando in classifica, si mantiene a ridosso della zonaLeague ed è ...