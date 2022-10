Champions League | Dinamo Zagabria-Milan | arbitra il polacco Marciniak

Sport Mediaset

La gioia di Lautaro Martinez ©LaPresseIl 'Toro' ha timbrato il cartellino per la terza volta consecutiva, firmando una doppietta dopo le reti siglate con Barcellona ine Salernitana. ...... la Juventus è chiamata a rispondere presente anche martedì quando, alle 21 , farà visità al Benfica nel quinto turno della fase a gironi di. La squadra di Massimiliano Allegri è ... Tutti gli appuntamenti di UEFA Champions League L’arbitro Jovanovic dirigerà la sfida Benfica-Juventus, prossimo match dei bianconeri nel girone di Champions League La Juventus si prepara dopo la vittoria in campionato con l'Empoli, martedì ad affr ...Torna la Champions League con la delicatissima 5^ giornata dei gironi: martedì 25 ottobre il Milan sarà ospite della Dinamo Zagabria. Dinamo Zagabria-Milan Comincia ad arrivare il momento decisivo per ...