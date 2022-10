Champions League | Benfica-Juve e Dinamo Zagabria-Milan | le designazioni arbitrali

Sport Mediaset

In, infatti, la musica non cambia. Certo, qui il livello è ben più alto e il clean sheet arriva solo col Maccabi, ma Juve e Psg non riescono a segnare più di un gol ai ragazzi di ...Il Banco di Sardegna ha perso male a Salonicco: battuto in maniera netta dal Paok , è alla seconda sconfitta consecutiva visto che aveva perso anche a Treviso, e soprattutto indeve ... Tutti gli appuntamenti di UEFA Champions League La Juventus risale la china in campionato ed è all'ultima spiaggia in Champions: ma a tenere banco è anche il mercato in casa bianconera ...Pioli vince col Monza facendo riposare diversi titolari e sorride per il primo gol di Origi, ma per il belga è un periodo difficile e in Croazia ...