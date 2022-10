Cerimonia della campanella nello speciale Tg4 del 23 ottobre

(Di domenica 23 ottobre 2022) ROMA – Domenica 232022, su Retequattro, dalle ore 10.20, andrà in onda “Tg4” per seguire in tempo reale la, il rito che determina il passaggio di consegna tra l’esecutivo uscente a guida Mario Draghi e quello entrante presieduto da Giorgia Meloni. Conduce Stefania Cavallaro. A seguire, il consueto appuntamento con l’edizione del Tg4 delle ore 12.00. Tra gli ospiti dello: Paolo Guzzanti, Luciano Fontana e Sarina Biraghi. L'articolo L'Opinionista.

