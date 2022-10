Cerimonia della campanella | in diretta il passaggio di consegne tra Draghi e Meloni

Davanti al Capo dello Stato si forma una fila, alcuni ministri non lo conoscono e si presentano fuori dalla formalità, altri confessano che non erano mai stati al Quirinale. Una mezz'...Dovrebbe essere un primo Consiglio dei ministri rapido quello che ci sarà dopo ladel ...del Consiglio " questa la formula utilizzata nelle prime comunicazioni " saranno anche nel campo...Si svolgerà oggi alle ore 10:30 a Palazzo Chigi, la tradizionale cerimonia del passaggio di consegne tra il presidente uscente, Mario Draghi, e la presidente del Consiglio ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...