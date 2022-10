Cerimonia della campanella | a Palazzo Chigi il passaggio di consegne tra Draghi e Meloni

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 23 ottobre 2022) Roma – Aè in corso il primo Consiglio dei Ministri del Governo. Dopo il giuramento di ieri al Quirinale (leggi qui), è voltatradizionale, rito che sancisce ilditra i Premier. Giorgiaarriva alle 10.30 in auto in piazza Colonna ed entra a piedi nel. Dopo aver passato in rassegna il picchetto d’onore e salutato la stampa, è salita per lo scalone d’onore raggiungendo il Presidente del Consiglio uscente. “Benvenuta, come stai?”, ha chiesto. “Bene, questa sotto è una cosa un po’ impattante emotivamente”, la risposta riferita all’omaggio del ...