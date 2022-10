Caro energia | Ucraina e migranti Meloni sull' incontro con Macron

(Di domenica 23 ottobre 2022) Un"informale" ma ricco di significato e di futuro, un faccia a faccia che è maturato nelle ultime 24 ore, quello tra il presidente del Consiglio Giorgiae il presidente francese Emmanuel. L'Agi ha raccolto il commento di: «È stato un cordiale e proficuo confronto», dice il premier, «è durato oltre un'ora e abbiamo discusso tutti i principali dossier europei». Unche è un ottimo avvio della relazione bilaterale tra Palazzo Chigi e l'Eliseo. Il presidenteha spiegato come sia interesse reciproco di Francia e Italia «la necessità di dare risposte veloci e comuni sul, il sostegno all', la difficile congiuntura economica, la gestione dei flussi migratori». I presidenti di ...

Il Quotidiano Italiano - Nazionale

Nel corso del colloquio, seppur informale, sono stati discussi tutti i principiali dossier europei: la necessità di dare risposte veloci e comuni sul, il sostegno all'Ucraina, la ...Negli ultimi venti minuti dell'incontro, quando si sono aggiunti Garofoli e Mantovano, secondo quanto si apprende, sono invece stati affrontati i temi concreti, a partire dal- bollette, dall'... Caro energia, Comuni e Regioni contro le bollette salate: da Nord a Sud bonus e sconti. Non per tutti Un incontro "informale" ma ricco di significato e di futuro, un faccia a faccia che è maturato nelle ultime 24 ore, quello tra il ...Dalla spesa alimentare ai regali di Natale, passando per i viaggi sotto le feste, è allarme consumo. Gli italiani stringeranno la cinghia