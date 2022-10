Caro energia e tetto al prezzo gas | le grandi sfide del nuovo Esecutivo guidato da Meloni

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 23 ottobre 2022) Roma – Mario Draghi non ha dato consigli a Giorgia, ha riferito lui stesso, preferendo lasciarle in eredità quello che “ha fatto”. Quello ottenuto, non senza fatica, dall’ex presidente della Bce, grande conoscitore dei corridoi di Bruxelles, è un risultato importante, portato a casa anche grazie ai ministri, in particolare Roberto Cingolani e Vincenzo Amendola, e al lavoro incessante della Rappresentanza italiana a Bruxelles, tutti espressamente ringraziati da Draghi in conferenza stampa. Draghi ha lasciato Palazzo Chigi subito dopo aver ottenuto un risultato tutt’altro che scontato. E’ riuscito, dopo una battaglia, durata molti mesi e condotta mai da solo, ma in alleanza con la Francia e altri Paesi, a far inserire nelle conclusioni del Consiglio Europeo un riferimento diretto a un “corridoio dinamico e temporaneo” per i prezzi del gas naturale, alla necessità ...