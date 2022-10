Corriere dello Sport

" Togliere Abraham è stato un errore ". Parole e musica di Fabioche durante il Club a Sky Sport ha avuto da ridire sulla scelta di Josè Mourinho di togliere a metà ripresa l'inglese per inserire Belotti . Una scelta che, a suo parere, avrebbe liberato il ...Conquistata con due partite di anticipo la qualificazione agli ottavi di Champions League , ha lanciato una, diventato opinionista televisivo (Sky Sport) dopo aver vinto tutto nella sua carriera da allenatore. 'L'altra volta mi hai detto che sono un attore (era accaduto dopo il 6 - 1 ad ... Capello, frecciata a Mourinho: ecco cosa ha detto in diretta tv L'ex tecnico ha avuto da ridire sulla scelta dello Special One di togliere Abraham durante la sfida contro il Napoli ...Adriana Volpe è un'attenta spettatrice dell'attuale edizione del Grande Fratello Vip, di cui non è più opinionista ma di cui si interessa dav ...