Calendario Mondiali rugby femminile 2022 | tabellone dai quarti alla finale | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022) La nona edizione della Coppa del Mondo di, in corso in Nuova Zelanda, da sabato 29 ottobre a sabato 12 novembrevedrà giocarsi la seconda fase ad eliminazione diretta: l’Italia aidiaffronterà la Francia, poi in un’eventuale semila vincente di Nuova Zelanda-Galles. Dall’altro lato delgli accoppiamenti sono Inghilterra-Australia ed USA-Canada. Tutti i match dell’Italia saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport ed in direttasu Rai Play, Sky Go e NOW, inoltre un match al giorno (da definire) sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport ed in direttasu Sky Go e NOW.COPPA DEL MONDO...