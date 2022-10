Calcio | Mourinho cerca alibi | Napoli ha vinto senza meritare e c’era quello che si tuffa sempre

Leggi su ildenaro

(Di domenica 23 ottobre 2022) “Provo un sentimento di ingiustizia, ilha. La prestazione è stata sufficiente per non perdere la partita ma io volevo vincerla nello stesso modo in cui l’hanno vinta loro, con un paio di tiri in porta. La partita è stata equilibrata, abbiamo controllato. Siamo rimasti in difficoltà dopo i tanti gialli”. Lo ha detto l’allenatore della Roma, Josè, dopo la sconfitta dei capitolini, per 1-0, contro il. “Abbiamo diversi giocatori stanchi e poche alternative in panchina – ha spiegato a Dazn il tecnico giallorosso -. Karsdorp ha dovuto giocare titolare a sorpresa, non era in condizione di fare 90 minuti. Anche Spinazzola era in difficoltà. Pellegrini mi ha chiesto il cambio per un fastidio al flessore e non ho potuto sostituirlo”. ...