Calcio | Champions Marciniak arbitra il Milan | Jovanovic per Benfica - Juve

Designati i fischietti per le sfide cruciali di Zagabria e Lisbona NYON (SVIZZERA) - Sarà il polacco Szymon Marciniak ad arbitrare Dinamo Zagabria - Milan, match di cruciale per i rossoneri in programma martedì alle 21 allo stadio Maksimir. Assistenti i connazionali Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, al Var Tomasz Kwiatkowski. Le due partite si giocheranno martedì, entrambe alle 21: per i bianconeri di Allegri a Lisbona con il Benfica è l'ultima spiaggia.