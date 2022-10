Calcio a 5 femminile | Italia-Portogallo 1-5 | le azzurre si arrendono | lusitane alle Final Four degli Europei 2023

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022) L’avventura finisce qui. Ci hanno provato le ragazze di Francesca Salvatore, impegnate nell’ultimo impegno del proprio raggruppamento del Main Round di qualificazione aglidia 5. Lesi sono dovute arrenderevicecampionesse d’Europa in carica del, vittoriose per 5-1 al Pavilhão Multiusos a Fafe. Un match nel quale la selezione del Bel Paese ha cercato di buttare il cuore oltre l’ostacolo, tenendo anche bene il campo e avendo occasioni importanti Rafa Dal Maz e Renatinha soprattutto nel primo tempo. Tuttavia, a sbloccare il risultato sono state le portoghesi: al 14’45” Fifò ha sfruttato la propria chance e trafitto Ana Carolina Caliari Sestari. Portoghesi che sul finire della prima frazione non hanno sfruttato un ...