Cala il sipario sulla Festa del Cinema | vincitori | look | le tendenze che ci hanno colpito

(Di domenica 23 ottobre 2022) Life&People.itilall’Auditorium Parco Della Musica, centro propulsore delladelche ha accolto per dieci giorni una quantità cospicua di attori, celebrity e personaggi di spicco del mondo dello spettacolo. Ma quali sono stati protagonisti dell’ultimo atto? Qualiabbiamo più apprezzato nel corso della kermesse? Passiamo allora in rassegnadella serata finale delladel– dove a sfilare sono stati gli attori della serie “Sono Lillo” e del film “Era ora” – intercettando anche leche più ciconvinto nel corso dei giorni. “Janavaris” vince il Premio come Miglior film Il ritorno del concorso nella kermesse capitolina, ...

LA NAZIONE

ilsulla sua premiership. - -RISULTATI SERIE C, TUTTI I VERDETTIilsul sabato dei risultati Serie C , che ha visto ben otto partite della decima giornata del girone C. Nella fascia del tardo pomeriggio, spicca naturalmente la vittoria per 2 - 0 del ... Forum della Formazione Cala il sipario sulla 2 giorni L’85esima edizione della Campionaria generale internazionale si chiude con grande soddisfazione di pubblico ed espositori. Padiglioni affollati, partecipazione e grande entusiasmo per la tanto attesa ...Dove vederla e probabili formazioni. Bologna-Lecce è trasmessa in diretta da DAZN, a partire dalle ore 15:00 Ecco statistiche, precedenti e probabili formazioni del match, estratti direttamente dal si ...