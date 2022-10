Bundesliga | giornata 11 | Bayern a un punto dalla vetta

(Di domenica 23 ottobre 2022) Clamorosa vittoria del Bochum contro la capolista Union Berlino nella11 di, che consente alle inseguitrici di avvicinare ladella classifica. IlMonaco vince in trasferta, dilaga il Borussia Dortmund e il Lipsia evita la sconfitta contro l’Augsburg rimontando tre reti di svantaggio. Lo Schalke finisce all’ultimo posto.11: Hoffenheim-0-2, Dortmund-Stoccarda 5-0, Friburgo-Werder 2-0, Bochum-Union 2-1 L’Hoffenheim scivola fuorizona Europa perdendo 0-2 tra le mura amiche contro ilMonaco, che firma la terza vittoria nelle ultime quattro partite. Vantaggio di Musiala al 17’ con un destro sotto l’incrocio da pochi passi su azione da calcio d’angolo. Raddoppia ...

