Bros a Roma 2022 | Billy Eichner | “Perché non abbiamo fatto prima un film così!”

Leggi su movieplayer

(Di domenica 23 ottobre 2022) Le parole di Nicholas Stoller,e Luke Macfarlane all'incontro stampa di, l'onesta e divertentecommediantica su una coppia gay prodotta da una grande major, presentata in antealla Festa del Cinema die prossimamente in sala con Universal Pictures. Era arrivato il momento di uncosì. È questo che è emerso dall'incontro stampa di, con il regista Nicholas Stoller (già dietro a In viaggio con una rockstar e Cattivi vicini), il co-sceneggiatore e protagonista(nome conosciuto negli Usa tra la serie Difficult People e il suo programmaon the Street, da noi più per American Horror Story) e il co-protagonista Luke Macfarlane ...