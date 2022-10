Calciomercato.com

Nella Liga spagnola punta a sbloccarsi l'ex Roma Borja Mayoral ora in forza al Getafe, mentre in Ligue 1 potrebbe arrivare il primo gol per l'esperto bomber algerinoin forza al...Ramos Kimpembe - Hakimi Verratti Vitinha Bernat - Messi Mbappè Neymar Il, si oppone con: Bizot - Fadiga Duverne Chardonnet Herelle Brassier - Camara Lees - Melou Belkebla - Honorat... Brest, Slimani accusa Gastien di razzismo. La replica del capitano del Clermont: 'Danneggiato nell'integrità' Polemiche e schermaglie verbali dopo il match tra Clermont e Brest, terminato 3-1 in favore degli ospiti. Islam Slimani, il centravanti dei Pirates ha infatti accusato Johan Gastien, il capitano avver ...Ha fatto scalpore in Francia l'accusa rivolta dall'attaccante del Brest Islam Slimani al capitano del Clermont Jonah Gastien, tacciato di aver rivolto all'algerino epiteti di stampo razzista durante l ...