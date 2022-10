(Di domenica 23 ottobre 2022) Ci vuole coraggio a essere Manuel. C'è voluto coraggio - a meno di quattro anni da quel 3 febbraio 2019 in cui, vittima per caso di una sparatoria, è rimasto paralizzato - per tornare a ...

La Gazzetta dello Sport

Ci vuole coraggio a essere Manuel. C'è voluto coraggio - a meno di quattro anni da quel 3 febbraio 2019 in cui, vittimacaso di una sparatoria, è rimasto paralizzato -tornare a nuotare con in testa Parigi 2024. ...... ritiratosi dopo i Giochi di Tokyo -la scherma c'è cultura e tradizione. Essere qui è sempre un piacere'. Al suo fianco, sul palco rosa, c'è l'amicone Manuel, il nuotatore rimasto ... Bortuzzo: "Per i Giochi di Parigi diventerò una rana come Martinenghi" Manuel Bortuzzo è di nuovo single. Ecco quali sarebbero i motivi della rottura con Angelica Benevieri. Le parole della tiktoker.Dopo la fine della relazione con Lulù Selassiè era arrivata un’altra storia d’amore per Manuel Bortuzzo ma anche con Angelica Benevieri è finita. E’ la tik toker a palarne, è Angelica che desidera met ...