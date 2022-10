Bonus trasporti da 60 euro per gli abbonamenti | a chi spetta e come presentare domanda - GUIDA

Tanto considerevole è l'ammontare delquanto lo sono i requisiti richiesti per averlo, ... servizi alla persona; servizi di distribuzione commerciale; servizi turistici;e logistica. In ...Nel dettaglio, potranno essere rimborsati gli abbonamenti mensili e trimestrali con validità dal 1 ottobre che non hanno usufruito delper l'acquisto del titolo. Per gli abbonamenti ...Quali sono i bonus del Governo ancora in vigore Scopriamoli tutti, dall'incentivo per le bollette a quello per lo .... Dall'incentivo per i trasporti a quello per lo psicologo, passando per le bollet ...Arriva un nuovo bonus. Si tratta del bonus patente 2022. Ecco chi può richiederlo e come presentare domanda Stiamo affrontando un momento storico piuttosto duro. I tempi non sono certo dei migliori. P ...