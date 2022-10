Bonus trasporti da 60 euro per gli abbonamenti | a chi spetta e come presentare domanda - GUIDA

da 60 euro per gli abbonamenti, a chi spetta e come richiederlo - GUIDA Da settembre arriva ilche ha l'obiettivo di sostenere il reddito e contrastare l'impoverimento ...moto e scooter 2022, a chi spetta e come fare richiesta dell'ecobonus. A partire dalle ore 10 ...oggetto di ritargatura ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei2 ...Quali sono i bonus del Governo ancora in vigore Scopriamoli tutti, dall'incentivo per le bollette a quello per lo .... Dall'incentivo per i trasporti a quello per lo psicologo, passando per le bollet ...Arriva un nuovo bonus. Si tratta del bonus patente 2022. Ecco chi può richiederlo e come presentare domanda Stiamo affrontando un momento storico piuttosto duro. I tempi non sono certo dei migliori. P ...