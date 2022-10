Bologna-Lecce | Bonifazi si fa male al ginocchio | esce in lacrime dopo l’infortunio

Leggi su sportface

(Di domenica 23 ottobre 2022) Kevinè uscito dal campo per un infortunio alal 72? di. L’ex difensore dell’Udinese si è fattoun contrasto con Hjulmand, ha provato a restare in campo ma pochi istantiha dovuto abbandonare il campo per lasciare il posto a Sosa. Il difensore è riuscito ad uscire dal campo sulle sue gambe, zoppicando vistosamente, ma al momento di sedersi in panchina è scoppiato in. Una reazione che non fa pensare a nulla di incoraggiante. Nelle prossime ore si sottoporrà ad esami strumentali. Ilincrocia le dita. SportFace.