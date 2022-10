Bollette | l’annuncio importante | cosa accadrà alle prossime tariffe

Leggi su consumatore

(Di domenica 23 ottobre 2022) Accordoin Europa per il futuro dei costi energetici e per leche arrivano nelle nostre case Lesono in cima ai pensieri degli italiani, e non solo, in questo lungo periodo di inflazione. Ledel terzo trimestre sono state un assaggio sostanzioso dei rincari previsti per la spesa di luce L'articolo proviene da Consumatore.com.