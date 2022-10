(Di domenica 23 ottobre 2022) Quello contro il caroè in cima alla pila di dossier urgenti che il, e in particolare il neo ministro all’Economia Giancarlo Giorgetti, dovrà affrontare in tempi stretti e con margini di manovra altrettanto limitati. L’obiettivo sarà quello di estendere gli aiuti per le fatture die gas per famiglie e imprese finora messi in campo dalDraghi fino alla fine di dicembre. E in più c’è la proroga suiper lecoppie. Come riporta il Sole 24 ore, serviranno quasi 5 miliardi per ampliare il sistema dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia da parte di imprese e attività commerciali, così come già previsto dalAiuti ter. Ma in cantiere c’è anche una rimodulazione delle regole per il bonus sociale ...

Open

E in più c'è la proroga suiper le giovani coppie. Come riporta il Sole 24 ore , serviranno ...regole per il bonus sociale che va in aiuto alle famiglie più povere per il pagamento delleTutto ciò che non è strettamente necessario verrà limitato per dare precedenza alle spese indispensabili come le, ie le spese alimentari. Questo significa che stiamo andando incontro ... Bollette e mutui per i giovani, il piano del governo Meloni sul primo decreto: verso l’aiuto automatico su luce e gas Le bollette sono aumentate del 500% i costi di mangimi e sementi del 95% ma il latte viene pagato il 50% in più e non riesce a coprire i maggiori costi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...