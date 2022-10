Il Notiziario

Si è conclusa dopo dieci anni la guerra a colpi di cartetra la società immobiliare Sviluppo Cotorossi di Vicenza e i gruppi ambientalisti, tra cui ... Giovanna Dalla Pozza Peruffo , di...Sanzione anche per il dirigenteGobbato , out fino al 31 dicembre per aver svuotato la ... L'ultimo esempio è la sfida tra Caorle e Liventina, categoria esordienti, finita a cartedopo gli ... Bollate, Paolo Bertolino: da commercialista a Ironman Bollate, Paolo Bertolino: da commercialista a Ironman. Classe 1969, Paolo Bertolino è un professionista molto noto in città, ma è anche una figura dalle ...La storica sala giochi “Miss America” si trasferisce sulla Statale 16 nell'ex "Wok". Colpa di un bizzarro censimento comunale ...