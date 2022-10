Berrettini-Musetti | una finale da sogno nel torneo dei disastri

Leggi su agi

(Di domenica 23 ottobre 2022) AGI - Il “disaster tournament” avrà un “happy end” favoloso. Ilpiù sgangherato della storia recente (tra campi impraticabili, partite traslocate altrove, match serali annullati e sospesi è sembrata un'edizione tennistica di “Scherzi a parte”) si concluderà infatti oggi a Napoli (ore 15) con una felicetutta italiana, l'ottava della storia del tennis in epoca Atp: Matteocontro Lorenzo. L'oggi e il passato prossimo del tennis italiano contro il futuro. La primafra due azzurri andò in scena l'8 agosto del '71 a Senigallia fra Adriano Panatta e il naturalizzato Martin Mulligan. L'ultima, trentadue anni dopo la penultima (tra Claudio Panatta e Massimiliano Narducci a Firenze) si è giocata a Melbourne a febbraio 2021 fra Sinner e Travaglia. Hear him roar ...