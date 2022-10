IlNapolista

...Zona DAZN (214)vs Napoli ore 20:45 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva] diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214) Sky Calcio Club dalle 22:40 In studio: Fabio Caressa, Beppe, ......volto noto e apprezzato di Sky Sport con gli appuntamenti domenicali di Sky Calcio Club condotto da Fabio Caressa e con in studio anche Beppee Marco Bucciantini. Partiamo dall'inizio:- ... Bergomi: "La Roma ha provato a spegnere il Napoli che ha saputo trovare altre soluzioni" - ilNapolista Intervenuto negli studi di Sky Calcio Show, l'ex calciatore Giuseppe Bergomi analizza così Roma-Napoli 0-1: “ Oggi la Roma ha cercato di spegnere le fonti di gioco del Napoli come Lobotka, Kvara. Ma g ...Intervenuto negli studi di ‘Sky Calcio Show’, Giuseppe Bergomi analizza così Roma-Napoli 0-1: “Oggi la Roma ha cercato di spegnere le fonti di gioco del Napoli come Lobotka, Kvara. Ma gli azzurri hann ...