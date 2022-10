Beach volley | World Tour 2022 Tris azzurro negli ottavi a Dubai!

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022) L’Italia fa: con quattro successi (uno per ritiro) e una sconfitta il contingentepresente nel torneo maschile di Dubai (dove si disputano due Challenge) supera la prima fase e domattina le tre coppie italiane andranno giocare glidi finale. Doppia vittoria per Enrico Rossi ed Adrian Carambula: nella semifinale del girone preliminare hanno strapazzato la coppia dell’Oman Hood/Mazin con un secco 2-0 (21-7, 21-9) al termine di un match senza storia, conquistando così senza troppa fatica l’accesso agli. Nella finale del girone che dà la possibilità alla vincente di avere un sorteggio più favorevole in vista deglidi finale, Rossi/Carambula hanno faticato non poco contro i coriacei svizzeri Metral/Haussener ma sono riusciti ad avere la meglio con il punteggio di 2-0. ...