(Di domenica 23 ottobre 2022)ha interpretato Bruce Wayne/Batman in, il film HBO Max che ècancellato di recente: secondo quanto riferito l'attore sarebbe$ 2per il suotornerà nei panni di Bruce Wayne/Batman in The Flash, dopo aver interpretato il personaggio in Batman del 1989 e Batman - il ritorno del 1992. Tuttavia, la sua prossima apparizione sarebbe dovuta essere il breveindella HBO Max, che ècancellato all'inizio del 2022. Ora, secondo quanto riferito, l'attore avrebbe incassato una cifra da capogiro per il suo ruolo estremamente marginale nella pellicola. The Hollywood Reporter ha riferito che ...

Movieplayer

Quando gli è stato chiesto di parlare della recente cancellazione diKeaton ha affermato: "Penso che sia stata una decisione commerciale. Presumo che fosse una buona secondo il punto ...Tempo fa, commentando la cancellazione dida parte di WarnerBros Discovery,Keaton spiegava: Cosa ne pensat Ditecelo nei commenti! Potete seguire BadTaste anche su Twitch ! LEGGI " "... Batgirl: Michael Keaton è stato pagato 2 milioni di dollari per il suo cameo Michael Keaton ha interpretato Bruce Wayne/Batman in Batgirl, il film HBO Max che è stato cancellato di recente: secondo quanto riferito l'attore sarebbe stato pagato $ 2 milioni per il suo cameo. Mic ...Michael Keaton was expected to appear as Bruce Wayne/Batman in Batgirl, which was ultimately canceled. Now, it's been reported that the actor was paid $2 million for his role.