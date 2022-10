Basket | Serie A1 2022 2023 | Venezia condanna Milano alla prima sconfitta | Scafati batte Verona

(Di domenica 23 ottobre 2022) Arriva laper l’Olimpia, che perde 77-69 contro l’Umana Reyernella quarta giornata dellaA1di. Grande prestazione da parte della squadra allenata da Walter De Raffaele, brava a reagire dopo un difficile inizio che l’aveva vista andare subito sotto in doppia cifra. Mattatore della serata Jayson Granger, autore di diciotto punti, ma come sempre fondamentale è stato Jeff Brooks nella metà campo difensiva. Per gli ospiti solito contributo da parte di tutti a livello realizzativo, ma tante palle perse che hannoto la formazione di Ettore Messina. REGOLAMENTO CAMPIONATO DIRITTI TV STAGIONERISULTATI E CLASSIFICHE Arriva la ...

VENEZIA - MILANO 77 - 69 La Reyer ferma Milano, Jeff Brooks (13 punti, 10 rimbalzi), mvp della partita, Reyer in trionfo contro i campioni d'Italia di Milano, domati con una straordinaria prestazione ...di Claudio Franceschini) VENEZIA MILANO: TORNA LA GRANDE CLASSICA! Venezia Milano è in diretta dal Taliercio, alle ore 18:10 di domenica 23 ottobre: grande classica nella 4giornata diA1 ... LIVE Virtus Bologna-Treviso 30-21 basket, Serie A in DIRETTA: V-nere in gestione, la Nutribullet prova ad accorciare Carlos Delfino (piede) per la Carpegna Prosciutto Pesaro e Emmett Williams (polpaccio) per la GeVi Napoli sono i soli due giocatori assenti nella sfida alla Vitrifrigo Arena valida per ...Quarta sconfitta stagionale per la Virtus Bava Pozzuoli dopo un primo quarto dove la giovane formazione flegrea è riuscita a tenere testa alla Partenope Sant’Antimo. I ...