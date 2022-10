Bari | concerto di Al Bano al Petruzzelli per i 100 anni della Lilt

Leggi su lopinionista

(Di domenica 23 ottobre 2022)– AlCarisi sarà l’ospite d’onore, il 24 ottobre, dell’evento nel Teatrodi, per celebrare i 100(Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori). Alsi esibirà gratuitamente in unpatrocinato dal Comune die prodotto da Telenorba, che verrà trasmesso mercoledì 26 ottobre sulla stessa rete (canale 10) in prima serata. Già testimonial per diverse campagne di sensibilizzazione, l’artista, oltre a essere tra i maggiori sostenitori, è legato al presidente nazionale Francesco Schittulli, con il quale condivide anche le origini pugliesi, da un profondo sentimento di amicizia e stima reciproca. “Ho accettato l’invito ...