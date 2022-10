Ballando con Le Stelle | Rosanna Banfi e il ballo per raccontare il cancro | “Per chi lotta e per chi non ce l’ha fatta” Carolyn Smith piange

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 ottobre 2022) Ieri sera, sabato 22 ottobre, è andato in onda in diretta un nuovo appuntamento concon le. Tra le protagoniste di questa nuova edizione anche. L’attrice e figlia di Lino, celebre Nonno Libero di Un medico in famiglia e ovviamente non solo, ha commosso tutti portando in pista un pezzo della sua vita.ha deciso, insieme al suo insegnante diSimone Casula, di creare una coreografia che potesse in qualche modo aiutarla a portare alla luce la sua vita alle prese con la malattia.nel 2009 ha scoperto di avere unal seno, curato con operazioni e chemioterapia. Oggisplende. In pista ha mostrato molta dolcezza, in una una coreografia tortuosa come gli anni ...