Ballando con le Stelle 2022 | terza puntata – nessun eliminato | Paola Barale al primo posto della classifica tecnica grazie al tesoretto ma il pubblico premia Garko | Stokholma e Banfi

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 23 ottobre 2022)con Roly Maden -17 Colpo di scena al terminedicon le. Dopo un’intensa gara, in cui non sono mancati come sempre scontri e nuove polemiche, Milly Carlucci ha infatti annunciato ai telespettatori le prime tre coppieteserata - Rosannacon Simone Casula, Emacon Angelo Madonia e Gabrielcon Giada Lini - inizialmente date, tra lo stupore generale, allo spareggio. Di conseguenza, non c’è statonel talent show di Rai1. La Gara Dopo un breve omaggio dei professionisti a Franco Gatti sulle note di Sarà Perché Ti Amo dei ...