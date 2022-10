Ballando con le Stelle 17 | terza puntata | sospetti su Gabriel Garko | tutti contro Lorenzo Biagiarelli | un ballerino ‘cotto’ della sua partner

(Di domenica 23 ottobre 2022) Ladicon le17 si è conclusa con nessun eliminato per questa tappa del percorso. Il motivo? Luisella Costamagna è peggiorata con l’infortunio, passando da una a due stampelle. La conduttrice quindi si è esibita da seduta e ha ricevuto due zero da parte di Caroline Smith e Selvaggia Lucarelli. Il voto non è stato apprezzato da Alberto Matano che ha fatto partire una discussione dove si è inserito anche Giampiero Mughini perché “Zero ad una persona infortunata è proprio insensibilità umana”. Simona Izzo e Ricky Tognazzi hanno infuocato la pista come ballerini per una notte, ottenendo 48 punti di tesoretto divisi poi tra Paola Barale e Dario Cassini. Dario Cassini ha sorpreso per i miglioramenti in pista dato che è sempre stato tra i ballerini più scarsi di questa edizione. Ieri sera, ...

