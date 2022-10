Bagnaia | trionfo anche in Malesia | il titolo è sempre più vicino

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 ottobre 2022) Francescoha vinto il Gp dellaper la classe MotoGp ed è a un passo dalla conquista delMondiale. Fabio Quartararo infatti si è piazzato al terzo posto ed è ora distante 23 punti dal pilota della Ducati, quando al termine della stagione manca solo la gara di Valencia, in programma il prossimo 6 novembre. Sul podiola Ducati Pramac di Enea Bastianini, secondo dopo aver ingaggiato un lungo duello con 'Pecco'.Quarta piazza per Marco Bezzecchi, nella top tenFranco Morbidelli, decimo. Jorge Martin, in testa nelle fasi iniziali della corsa, è uscito di scena per una scivolata senza conseguenze mentre si trovava al comando.vince ine allunga in classifica su Quartararo-2- Torino, 23 ott. (LaPresse) - A ...