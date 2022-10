ATP Napoli | Berrettini - Musetti | che derby per il titolo Supersfida alle 15 in tv

(Di domenica 23 ottobre 2022) La miglior finale possibile in uno scenario unico. Sarà una sfida tutta tricolore - la settima nell'Era Open (1968) - ad assegnare oggi pomeriggio il trofeo della TennisCup by Banca di Credito ...

Sarà una sfida tutta tricolore - la settima nell'Era Open (1968) - ad assegnare oggi pomeriggio il trofeo della TennisCup by Banca di Credito Popolare, nuovo250 dotato di un montepremi ...PROGRAMMA MUSETTI - BERRETTINI2022 DOMENICA 23 OTTOBRE 2022 Arena Alle 12.30 I. Dodig (CRO)/A. Krajicek (USA) (1) - M. Ebden (AUS)/J. Peers (AUS)Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti si sfideranno oggi nella finale del Torneo ATP 250 di Napoli. La sfida tra i due tennisti italiani inizierà alle ore 15 e si potrà seguire anche in diretta TV in ch ...Sono solamente sette i derby tricolore arrivati all'ultimo atto di un torneo ATP. Estendendo il conto anche al circuito WTA si sfiorano le 20 finali tutte azzurre ...