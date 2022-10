(Di domenica 23 ottobre 2022) “appenala. L’ora sono idinel 2023, mi sto allenando per quello”. Il campione olimpico della staffetta 4×100 metri ai Giochi di Tokyo 2020, Filippo, si è raccontato in un’intervista andata in onda su RTL 102.5 nel corso del programma “Mai visto alla radio”, condotto da Andrea Salvati e Tommy Angelini. Ieri, all’Arena di Milano, il velocista ha corso con la maglietta originale di Pietro Mennea: “Ho corso con maglietta e calzoncini di Mennea: sono molto più corti di quelli che si utilizzano oggi. Un’emozione non unica, ma di più. L’ultima maglietta di Mennea in nazionale a Seul. Non posso ancora parlare di un progetto che sto facendo con Sky. Poi lo saprete”, ha aggiunto. “E’ stata molto gentile Manuela ...

Per l'Livio Berruti, Alberto Cova e Filippo. Per il ciclismo Gianni Bugno, Giuseppe Fezzardi, le nuotatrici Novella Calligaris e Benedetta Pilato, le sciatrici Deborah Compagnoni e ...Non solo il tecnico di Livorno ha visto in lui l'importanzae fisica per la mediana della Juve, anche Filippoaveva eletto l'ex Psg come uno dei migliori. "A centrocampo Il mio ... Atletica, Tortu: "Abbiamo ripreso la preparazione, obiettivo Mondiali di Budapest" La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Filippo Tortu, ospite di Sky Sport, ha detto che nel calcio bisognerebbe curare la “tecnica di corsa” per “correre meglio” e guadagnarne così in velocità e prevenzione infortuni. Un discorso interes ...