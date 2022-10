Atletica | Pietro Riva sigla il personale sulla mezza maratona | quinto italiano di sempre

Sicilia Running

...infatti l'attaccante belga ha lavorato solo in parte col gruppo partecipando alla parte, ... Il portiere in campo per 60 minuti nel test odierno contro il Ponte Sane si candida per ...LazioLeggera, S. S. Lazio Basket, S. S. Lazio Baskin, S. S. Lazio Basket in carrozzina, S. Rapiniamo il Duce sigla l amore tra Matilda De Angelis eCastellitto Articoli più letti ... L'ASD San Pietro Clarenza ai vertici della marcia nazionale Nuovo progresso di Pietro Riva nella mezza maratona. Un altro deciso miglioramento per l’azzurro che a Valencia corre in 1h00:30 (tempo ufficioso) e abbassa di oltre un minuto il suo primato. Nella ga ...FORMIA – Il nome “Formia” nelle 302 pagine di un libro da far leggere in tutte le scuole cittadine compare molte più volte della località che le ha dato i natali, Rivoli Veronese. Basta questo piccolo ...