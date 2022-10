(Di domenica 23 ottobre 2022) Stagione più che positiva per: l’azzurro, un anno dopo il trionfo olimpico nella 4x100m, è andato a prendersi una bellissima medaglia agli Europei di Monaco di Baviera agguantando il bronzo nei 200 m. Ora ovviamente si guarda avanti e si punta alle prossime manifestazioni internazionali. Ieri all’Arena di Milano il velocista tricolore ha corso con la maglietta originale di Pietro Mennea: “Ho corso con maglietta e calzoncini di Mennea: sono molto più corti di quelli che si utilizzano oggi. Un’emozione non unica, ma di più. L’ultima maglietta di Mennea in nazionale a Seul. Non posso ancora parlare di un progetto che sto facendo con Sky”. Prosegue: “E’ stata molto gentile Manuela Mennea, la compagna di Pietro, a prestarceli per fare queste riprese durante la corsa. Un momento particolare. Speriamo che possa farmi correre come ...

Nella gara in rosa la più veloce è Martina Ragni (Alto Lario) che precede la compagna di ... Oscar Luigi Pomoni (Premana) non lascia scampo al campione regionale di corsa in montagna...Il campione olimpico della staffetta 4×100 metri ai Giochi di Tokyo 2020,Tortu , si è raccontato in un' intervista andata in onda su RTL 102.5 nel corso del programma 'Mai visto alla radio', ... Atletica, Filippo Tortu: "Ripresi gli allenamenti, obiettivo i Mondiali di Budapest" Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Filippo Tortu si è raccontato in un'intervista andata in onda su RTL 102.5 nel corso del programma "Mai visto alla radio", condotto da Andrea Salvati e Tommy Angelini.