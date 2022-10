Atalanta-Lazio | Tare | “Senza Immobile perdiamo il miglior attaccante della Serie A”

(Di domenica 23 ottobre 2022) “Laperde tanto, perde capitano,A, ma ci sono tanti altri giocatori che possono dare un contributo al posto di Ciro”. Lo ha detto il direttore sportivo, Igli, primasfida contro l’: “Non si è mai parlato di prendere un nove di ruolo, abbiamo fatto dei ragionamenti in estate di un certo tipo, abbiamo un progetto con idee chiare, come ogni anno verso fine novembre ci siederemo insieme all’allenatore e si valuterà quello che serve e non serve”. SportFace.

Sarriè il primo big match dell'undicesima giornata di Serie A . I biancocelesti, dopo aver interrotto una striscia di 4 vittorie consecutive nel pareggio contro l'Udinese , cercano ...Commenta per primo A pochi minuti dall'inizio della gara con l', il classe 2004 Luka Romero ha parlato ai microfoni diStyle Channel: 'Ringrazio Sarri che per il mio futuro mi ha paragonato a una meggenda come Pedro, io voglio migliorare e mi alleno ...Il programma dell'11ª giornata di Serie A mette a confronto l' Atalanta di Gasperini e la Lazio di Sarri . Entrambe le compagini hanno iniziato bene il campionato, la " Dea " con 24 punti conquistati… ...C'è una bella fetta di punti importantissima in palio tra l'Atalanta e la Lazio. Questa domenica pomeriggio, la squadra di Maurizio Sarri orfana di Ciro Immobile sfiderà ...