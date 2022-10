Atalanta - Lazio | le pagelle | Zaccagni serata da 7 | 5 | Muriel espulso e da 5 | 5

(Di domenica 23 ottobre 2022) Non che abbia fatto miracoli, anzi. Visto gli altri però, almeno non sbaglia le due parate su Marusic e. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Non che abbia fatto miracoli, anzi. Visto gli altri però, almeno non sbaglia le due parate su Marusic e Zaccagni. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando ...Rifiuto - e sarebbe quantomeno un'azione sgradevole - o dimenticanza Nelle ore successive adè montato un caso riguardante Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste - a differenza dei suoi colleghi allenatori - nelle interviste post partita non ha appiccicato sul giubbotto e ...Nel pomeriggio è andato in scena il big match del Gewiss Stadium tra Atalanta e Lazio che, si è concluso con la vittoria degli ospiti per 2-0. Le ...Vittoria prestigiosa quella della Lazio che si è imposta nettamente al Gewiss Stadium contro l'Atalanta. La squadra di Sarri torna a casa con tre punti importantissimi grazie alle reti ...