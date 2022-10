Atalanta - Lazio | la diretta | finisce 2 - 0 | Zac - Felipe gol e Sarri è terzo

(Di domenica 23 ottobre 2022) BERGAMO - Lavince contro l'giocando una grandissima partita. Subito in gol Zaccagni, nella ripresa segnaAnderson che non fa rimpiangere Immobile anche per il gioco espresso in ...

: i momenti chiave della gara .: Sarri manda un segnale al campionato .: Felipe non fa rimpiangere Immobile .: il tabellino . ...19.54 Serie A, 11° turno:0 - 2 Gran colpoal 'Gewiss':battuta (0 - 2) e agganciata al 3° posto. Orobici distratti (male Okoli) e colpiti subito da Zaccagni, che segna facile su cross Pedro (10'...La Lazio di Maurizio Sarri batte l'Atalanta di Gian Piero Gasperini al Gewiss Stadium e l'aggancia in classifica quota 24 punti. Ottima prova della squadra biancoceleste che si impone per due reti a ...Come a ogni match, CalcioAtalanta vi offre l’opportunità di assegnare un voto a ciascun giocatore sceso in campo Un gol di Zaccagni e uno di Felipe Anderson permettono alla Lazio di superare per 2-0 l ...