Atalanta-Lazio | che tegola | allenatore costretto al cambio

Leggi su serieanews

(Di domenica 23 ottobre 2022)è uno dei big match di giornata e sul finale di gara ha visto andare in scena una sostituzione obbligata. C’era grande attesa oggi per, uno degli scontri diretti – con Roma-Napoli – che all’11° turno della Serie A 2022/2023 avrebbe fornito alcune parziali risposte per l’alta classifica del campionato. La Dea sfidava Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.