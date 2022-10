Associazione Donnattiva | “Auguri a Meloni prima donna alla guida d’Italia” 

Leggi su filodirettomonreale

(Di domenica 23 ottobre 2022) Non era mai successo che in Italia are un governo fosse una. Giorgiaha varato il primo della storia repubblicana:italiana Presidente del Consiglio. Per quanto riguarda le quote rosa, si poteva fare di più, le donne sono un quarto dell’intero esecutivo, cioè 6 su 24 ministri in tutto. “Per lavolta il femminile ai vertici del potere repubblicano – commenta Ina Modica, presidente dell’-, un’affermazione di unaal massimo livello, conseguita con una tenacia, una forza e un coraggio molto femminile.da anni si adopera per conferireil ruolo che merita nella società ...