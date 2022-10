Ascolti Tv 22 ottobre | “Tu sì que valès” soffre l’Inter e viene quasi raggiunto da “Ballando con le stelle” Tutti gli altri malissimo | sotto quota 800mila

(Di domenica 23 ottobre 2022) Milly Carlucci contro Maria De Filippi, ma anche la Viola contro nerazzurri. La grande sfida delle signore del sabato sera è tornata immutata nella prima giornata dell’era di Giorgia Meloni premier, al giuramento al Quirinale nella mattina del 22. In un contesto di clima mite al sud, meno al nord, la proposta tv di sabato in prima serata ha contemplato anche il divertente 3-4 tra Fiorentina e Inter su Sky e Dazn, capace di sottrarre unaimportante di pubblico maschile alle offerte principali. Su Rai1 è rimastocon le, mentre su Canale 5 Maria De Filippi ha risposto con Tu si que vales. Lato Viale Mazzini, Rai2 ha mandato in onda il telefilm Blue Bloods e Rai3 la seconda puntata della nuova edizione di Sapiens, con Mario Tozzi alla conduzione. Lato Cologno, invece, la pellicola ...

Un nuovo scontro inieri sera, 22, ha avuto luogo tra i due programmi di punta del prime time del sabato, ossia Tu si que vales, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, e Ballando con le stelle, in onda ...tv di sabato 222022 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " Ballando con le Stelle " contro " Tu si que vales ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, sabato ...Ascolti Tv sabato 22 ottobre: su RaiUno è andato in onda il terzo appuntamento di Ballando con le Stelle mentre su Canale 5 Tu Si Que Vales ed è scontro di fuoco tra i due programmi: ecco i dati ...Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda sabato 22 ottobre 2022 ...