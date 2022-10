ASCOLTI TV 22 OTTOBRE 2022 | TU SI QUE VALES 26 | 8% PIANTONATO DA BALLANDO SENZA ELIMINATI 25 | 6% | LA MELONI GIURA TRA RAI1 | LA7 E RETE4

(Di domenica 23 ottobre 2022)TV 22· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Settegiorni Parlamento – xTg1 + Dialogo – xIn Famiglia – xTg1 Speciale – xIl Provinciale – xLinea Verde Explora – xLinea Verde Life – xTg1 – xParadiso delle Signore – xPassaggio a Nord-Ovest – xA Sua Immagine – xItalia Sì! – xReazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xTutti in Pista – xCon le Stelle – x x x xTecheTecheTè – x Prima Pagina – xTg5 – xX-Style – xIl Cerchio della Vita – xViaggiatori – xForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xUna Vita – v. nettoVerissimo – xVerissimo – xCaduta Libera (R) – xCaduta Libera (R) – xTg5 – xStriscia la Notizia – xTu Si Que– x x x xBuonanotte TSQV + Tg5 – x Il Tempio della Velocità – ...

In onda due a puntata, sono partiti il 2. Siamo quasi alla fine, quindi. L'ultima puntata, ... Iscriviti subito alla newsletter Mina Settembre 3 ci sarà Dati i successi di, la terza ...... apprendiamo che la ragione della riduzione della puntata de La vita in diretta del 25à la ... ma senza risultati particolarmente alti a livello diper la d'Urso . Chissà come andranno ...La terza puntata di Ballando con le stelle in onda sabato 22 ottobre 2022 ha mostrato tutto il disappunto di Lorenzo Biagiarelli nel sentirsi più considerato come fidanzato della giudice Selvaggia Luc ...Ascolti tv 22 ottobre 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ...