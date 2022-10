Ascolti TV 22 ottobre 2022 | dati auditel di ieri sera | Tu Si Que Vales nuovo testa a testa con Ballando con le Stelle

... apprendiamo che la ragione della riduzione della puntata de La vita in diretta del 25à la ... ma senza risultati particolarmente alti a livello diper la d'Urso . Chissà come andranno ...222022Ascolti tv 22 ottobre 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ...È il programma divora ascolti del venerdì sera, in prima time: nessuno riesce a batterlo. Come, al momento, nessuno è riuscito a battere Antonino, in testa… Leggi ...