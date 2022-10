Arteta ‘sarà sempre grato’ a Guardiola nonostante la crescente rivalità

Leggi su justcalcio

(Di domenica 23 ottobre 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: L’allenatore dell’Arsenal Mikel“saràgrato” a Pepper il tempo trascorso insieme al Manchester City.è stata assistente diper tre anni prima di assumere il primo posto all’Arsenal nel 2019. I due si ritrovano ora a scontrarsi in vetta alla Premier League, con i Gunners in testa, un posto davanti ai campioni del City. L’Arsenal si recherà a Southampton domenica cercando di ripristinare i quattro punti di vantaggio dopo la vittoria per 3-1 del City contro Brighton e Hove Albion sabato. Parlando prima della partita al St Mary’s,ha espresso la sua gratitudine per il suo tempo al City e per le cose che ha imparato lavorando sotto. “Ho imparato molto ...