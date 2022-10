Arrestato dopo incidente mortale | aveva patente revocata

(Di domenica 23 ottobre 2022) L'uomo di 39 anniieri a Bologna dalla Polizia Locale per aver provocato la morte di una donna di 81 anni, Luisa Giovannini, investita all'angolo tra via Azzurra e via Vizzani, era alla ...

Visibilmente ubriaco secondo gli agenti intervenuti, è statoper omicidio stradale aggravato dalle violazioni al codice della strada per circolazione contromano, guida con patente revocata ...I carabinieri di Portoferraio all'Elba hannodue persone poiché destinatarie di mandati di cattura emessi dall'Autorità Giudiziaria di ...le formalità di rito, i Carabinieri di Porto ...